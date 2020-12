The Witcher: un cosplay sexy di Triss Merigold in lingerie nelle foto di Mira Ladovira

Trasporre i personaggi da un libro a un videogioco mantenendo fedelmente tutte le descrizioni di un autore non è semplice. Quando poi si tratta di adattare quel materiale in una serie TV diventa ancora più difficile coordinare tutto e cercare di non scontentare nessuno. Questo è ciò che è successo a The Witcher nel corso degli ultimi anni.

Da romanzo di Andrzej Sapkowski a trilogia in videogioco di CD Projekt Red per diventare infine una serie TV di Netflix con Henry Cavill protagonista e un anime per la stessa casa di produzione. I personaggi di The Witcher sono così passati da una forma all'altra, tra medium e tipologie di adattamenti completamente diversi l'uno dall'altro. Ciò ha portato inevitabilmente a uno scontro tra i vari fan del libro, del videogioco e della serie TV di Netflix su chi avesse i personaggi meglio realizzati.

Per fortuna a mettere tutti d'accordo ci sono le cosplayer. Mira Ladovira è una modella russa famosa per aver già portato un cosplay di Triss Merigold, uno dei personaggi principali di The Witcher, ma la ragazza ha comunque voluto replicare in questo periodo mostrando nuove foto del personaggio ma in una nuova versione.

Come potete vedere in basso infatti, una delle prime foto del nuovo cosplay sexy di Triss Merigold la mostra in lingerie, anche se non mancano altre foto dove vediamo Triss vestita adeguatamente con un lungo vestito verde e poi col suo tipico abito.