The Witcher: cosplay di Triss Merigold magnifico realizzato da Shermie

CD Projekt Red è uno studio di videogiochi polacco che ultimamente sul contrastante Cyberpunk 2077. Ma il gruppo è famoso particolarmente per la sua realizzazione del mondo di The Witcher, basato sui racconti dello scrittore polacco Andrzej Sapkwoski. Con ben tre videogiochi e tanti contenuti, abbiamo conosciuto molti personaggi di questo mondo.

Le ambientazioni fantasy sono state riprese anche da Netflix che ha prodotto una serie TV sulle avventure dello strigo Geralt di Rivia, ma ha in preparazione anche The Witcher: Nightmare of the Wolf, prodotto d'animazione che vedrà una storia diversa dalle solite.

In attesa di vedere le nuove versioni del mondo di The Witcher, vi proponiamo un cosplay di Triss Merigold. L'incantevole maga di Maribor è uno dei personaggi più importanti della storia e una figura importante per Yennefer, Geralt e Ciri. A realizzarla è stata Shermie_cos che ha fatto un lavoro davvero perfetto, riproducendo ottimamente l'abito della ragazza con una sensualità disarmante e che incanta al primo sguardo.

In basso potete osservare le due foto caricate nell'ultima settimana con Shermie molto apprezzate dal suo pubblico dove la vediamo col tipico abito verde e i capelli castano rossicci. Pensate che possa competere con la bellezza di Yennefer e l'ardore di Ciri?