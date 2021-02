The Witcher: un cosplay di Triss Merigold fa tornare in vita la maga fiammeggiante

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'esplosione del franchise di The Witcher, nato dalla penna di Andrzej Sapkwoswki ma che nel corso del tempo si è trasformato in videogiochi, serie tv live action e anche anime. Partendo dalle storie adattate da CD Projekt, abbiamo poi assistito recentemente alla realizzazione di Netflix.

Il colosso dello streaming regalerà ai propri abbonati anche il film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf in arrivo quest'anno dove vedremo ancora una volta il mondo di Geralt di Rivia anche se in altre modalità. La popolarità del brand è quindi tanta e non c'è da rimanere perplessi se c'è una grande varietà anche nei cosplay.

Questi travestimenti diventati ormai all'ordine del giorno ci hanno portato in dote davvero tante realizzazioni brillanti, come il cosplay di Triss Merigold di Mira Ladovira. E anche oggi ci soffermiamo sulla maga di Maribor, stavolta però interpretata dalla modella russa Win Winry. Abito marroncino, camicia bianca, soprabito verde e rosso, pantaloni neri: il bel cosplay di Triss Merigold che vedete in basso ricalca in tutto e per tutto i dettagli della maga che ormai abbiamo ben imparato a conoscere. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema The Witcher?