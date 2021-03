The Witcher, doppio cosplay per Triss Merigold nelle foto di Shermie: qual è la migliore?

The Witcher è un nome che ultimamente è stato sotto l'attenzione del grande pubblico grazie alla serie di Netflix, con la piattaforma di streaming che ha deciso di cimentarsi anche nel progetto animato The Witcher: Nightmare of the Wolf per continuare ad espandere la mitologia di questo universo.

In attesa di conoscere altri dettagli del progetto di Netflix, è possibile godere in tanti modi di questi personaggi. Oltre gli storici libri e gli iconici videogiochi creati da CD Projekt Red, c'è naturalmente la serie di Netflix di recente realizzazione ma uno sguardo diverso arriva dai cosplay a tema The Witcher.

Ci sono infatti sempre più cosplayer, sia maschili che femminili, che interpretano i personaggi creati decenni fa dall'autore Andrzej Sapkwoski. Una di questi è Shermie, cosplayer brasiliana che in passato ha portato la sua versione di Triss Merigold. La maga di Maribor è stata vista più volte e anche con outfit diversi, anche se entrambi con gli stessi toni di colore.

Nelle scorse ore, Shermie ha deciso di riprendere le sue foto sul personaggio per presentare un doppio cosplay di Triss Merigold che mette a confronto i due vestiti del personaggio. Qual è la Triss che vi piace di più tra le due presentate in basso?