The Witcher: un fiammeggiante cosplay di Triss Merigold della russa Elara Dark

Nel mondo di The Witcher abbiamo conosciuto lo strigo Geralt di Rivia, un guerriero forgiato da molte battaglie che però si è circondato anche di tanti altri personaggi. Una delle compagne più fedeli di Geralt è Triss Merigold, la maga di Maribor. La vediamo spesso nei videogiochi e l'abbiamo vista anche nella serie TV di Netflix.

Il personaggio ha alcune caratteristiche peculiari, come i capelli rossi e un outfit sempre a tinte verdi o brune. È molto apprezzata dagli appassionati di The Witcher dato che vengono proposti spesso sui vari social dei cosplay su Triss Merigold. Chi si rifà alla versione dei videogiochi, chi invece a quella della serie, sono in molte a proporre il personaggio dai capelli rossi.

Anche Elara Dark si è lanciata in questa sfida. La cosplayer russa è già nota nel settore, avendo proposto foto a tema anime e manga, film, videogiochi e tanto altro ancora. Nelle scorse settimane ha caricato una fiammeggiante Triss Merigold in una foto che trovate in basso. Il suo cosplay ricalca le caratteristiche dell'abito verde e bruno della maga, cosa ne pensate?

La cosplayer Elara nel tempo ha proposto anche un cosplay di Nezuko Kamado da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e un cosplay di Himiko Toga da My Hero Academia.