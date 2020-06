The Witcher: l'italiana Luluoottie ci presenta il suo cosplay di Triss Merigold

Il mondo di The Witcher è vasto e variegato grazie a un gran numero di libri realizzati dallo scrittore Andrej Sapkowski. Questi sono stati poi trasposti in altri medium come i famosi videogiochi di The Witcher realizzati da CD Projekt Red, ma il mondo di Geralt di Rivia ha raggiunto nuovi livelli e spettatori grazie alla serie Netflix.

Oltre i videogiocatori e i lettori, adesso anche gli spettatori più casual hanno conosciuto il mondo di The Witcher e ciò ha significato molta più fama e interesse per i personaggi che popolano la landa fantastica. Naturalmente tra i fan che si sono avvicinati al brand ci sono anche i cosplayer che giorno dopo giorno aumentano le proprie produzioni a tema.

Oggi vi presentiamo un cosplay dedicato alla bella Triss Merigold di Maribor, che il mese scorso aveva preso vita grazie alla realizzazione di Sayathefox. Stavolta però a vestirne i panni è l'italiana Luluoottie che ha pubblicato quattro foto suddivise in vari post che potete vedere in basso alla notizia. Capelli rossi, classico abito verde e marrone più un pizzico di interpretazione tra lettura e utilizzo della magia di fuoco che l'ha resa famosa. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema The Witcher?

Recentemente anche Ciri ha ricevuto un cosplay con l'interpretazione di Natalia Kat.