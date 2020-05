The Witcher: la maga Yennefer sexy e in lingerie in questo cosplay di YuzuPyon

Il mondo dei cosplay è parecchio variegato. Solo negli anni '90 iniziò a diffondersi molto per poi esplodere in questi ultimi anni dove i personaggi rappresentati provengono da ogni genere di medium, da anime e manga a libri a videogiochi. E i titoli del momento, come The Witcher, influenzano le scelte dei cosplayer.

Con il serial che è stato pubblicato da Netflix a fine 2019, il mondo di The Witcher creato da Andrej Sapkowski è tornato sulla cresta dell'onda come i videogiochi non erano riusciti a fare. Ciò ha portato con sé una piccola reinterpretazione di alcuni personaggi ma di base abbiamo fatto la conoscenza di quegli individui che i libri dello scrittore presentano accuratamente.

Tra questi c'è la maga Yennefer di Vengerberg, che nella serie TV di The Witcher è stata interpretata da Anya Chalotra. Invece nel cosplay che vi proponiamo oggi c'è YuzuPyon a vestirne i panni, creando un ottimo cosplay di Yennefer e anche parecchio sensuale. Diviso in due parti, YuzuPyon ci mostra un aspetto classico di Yennefer, nel secondo invece possiamo ammirare le sue forme sensuali grazie alla lingerie. Vi piace questo cosplay di The Witcher? Anche la bella Triss Merigold ha ricevuto dei cosplay, come quello di Sayathefox.