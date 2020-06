The Witcher: Natalia Kat ci regala un perfetto cosplay di Ciri adulta

Il mondo di The Witcher è vasto e forgiato da tanti racconti scritti da Andrej Sapkowski. Da questi sono stati poi tratti ben tre videogiochi principali più qualche spin-off come Gwent, basato sul noto gioco di carte. Recentemente i romanzi sono stati poi adattati anche in serie TV da Netflix, dove abbiamo visto Henry Cavill nel ruolo di Geralt.

Qui abbiamo conosciuto appunto Geralt di Rivia lo strigo come nei primi libri e anche Ciri, principessa di Cintra, da ragazza. In realtà i fan del videogioco di The Witcher sanno che Ciri crescerà col tempo e riceverà un addestramento per diventare witcher come Geralt. Il cucciolo di leone di Cintra ora ha preso vita grazie al travestimento realizzato da Natalia Kat. La ragazza ha postato il suo cosplay di Ciri su Instagram e potete osservarlo in fondo alla notizia. Vi piace questo cosplay a tema The Witcher?

Dopo aver preparato la serie TV con protagonista Henry Cavill, Netflix ha deciso di ampliare il mondo di The Witcher con il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf. In attesa di novità sul brand, intanto potete godervi un altro cosplay, stavolta sulla maga Yennefer realizzato da Yuzu Pyon in versione normale e in lingerie.