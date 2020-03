The Witcher: Nightmare of the Wolf, l'autore: 'Dragon Ball mi ha ispirato, è nel mio DNA'

Sono passati quasi due mesi dall'annuncio di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film d'animazione ambientato nell'universo Netflix dedicato allo strigo. A questo proposito ha parlato poco fa Beau DeMayo, sceneggiatore della serie televisiva insieme a Lauren Schmidt ed autore della nuova trasposizione animata.

Lo scenarista ha parlato ai microfoni di Comicbook, dichiarando quanto segue: "L'ispirazione per Nightmare of the Wolf? Personalmente ho sempre avuto impressi nel mio DNA anime come Dragon Ball Z o Sailor Moon, sin da piccolo. Ad esempio, le scene d'azione di Dragon Ball Z sembrano ridicole se le si traspone in un film live-action, mentre all'interno dell'anime sono spettacolari. Ci penso spesso. Quando approcci una battaglia in una serie o in un film d'animazione, la domanda diventa: cosa possiamo fare qui che invece non possiamo fare in una serie televisiva live-action?".

DeMayo si è detto più volte ispirato dalla magnificenza delle battaglie mostrate negli anime, ed ha poi proseguito parlando dell'animazione in generale: "Penso che in tutti e due i mondi, sia live-action che anime, bisogni rispettare il pacing dell'opera, senza trasformarla in una "action fest". Devono esserci momenti emozionanti e sinceri. Molte persone sottovalutano le serie ed i film animati, specialmente gli anime, sul fronte del carico emotivo".

Il lungometraggio Nightmare of the Wolf sarà realizzato da Studio Mir e distribuito da Netflix, presumibilmente a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Il protagonista della pellicola sarà Vasemir.

