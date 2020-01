The Witcher: Nightmare of the Wolf avrà Vesemir come protagonista

Da poche settimane Netflix ha aggiunto alla propria piattaforma The Witcher, serie TV con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia e basato sui libri di Andrzej Sapkowski. Appena un mese dopo però Netflix ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un altro progetto legato al franchise, il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Il messaggio di Netflix che ha rivelato la produzione di The Witcher: Nightmare of the Wolf aveva anticipato che l'ambientazione non sarebbe stata la stessa della serie TV bensì lo spettatore sarebbe stato catapultato nel passato. Ora Netflix ha anche rivelato chi sarà il personaggio principale della pellicola.

Protagonista del film sarà Vesemir, maestro di Geralt di Rivia e che abbiamo potuto conoscere anche in The Witcher stagione 1, dove aveva la voce di Theo James. Essendo un progetto animato, al nuovo show di Netflix potrebbe aggiungersi proprio l'attore che potrebbe tornare a dare la voce al personaggio anche in The Witcher: Nightmare of the Wolf. Tuttavia, questo dettaglio non è stato ancora confermato.

La tagline ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf è la seguente: "Molto tempo prima di iniziare a istruire Geralt, Vesemir inizia il suo viaggio come witcher dopo che il misterioso Deglan lo reclama con la Legge della Sorpresa".