The Witcher: Nightmare of the Wolf si baserà sulla serie tv o sull'universo videoludico?

Nelle ultime ore, Netflix ha dato l'annuncio dell'arrivo di un lungometraggio animato basato sull'universo di The Witcher. la pellicola metterà in scena un'avventura del tutto originale, nella quale una nuova minaccia si appresta a creare scompiglio nel Continente.

A questo punto potreste chiedervi se gli eventi del film seguiranno la serie televisiva o quella videoludica. The Witcher: Nightmare of the Wolf sarà ambientato nell'universo dello show di Netflix, e non potrebbe essere altrimenti visto l'enorme successo riscosso dal prodotto.

Ai fan che hanno fidelizzato con la serie televisiva sarà molto più facile continuare con l'adattamento animato, invece che confrontarsi con delle nuove dinamiche e una caratterizzazione dei personaggi distante da ciò che hanno apprezzato nello show - per quanto l'universo videoludico di The Witcher sia pregno di fascino e di un wordbuilding estremamente vasto.

Chissà che Netflix non scelga di attingere al materiale carteceo o videoludico per i futuri spin-off prima però bisognerà verificare l'indice di gradimento del pubblico nei confronti del nuovo film - che si sa - spesso difronte a dei prodotti d'animazione assume un orientamento decisamente scettico.

Confidiamo nella bontà del lavoro dello Studio Mir, che si occuperà di dare vita alla prossima avventura dello Strigo. Diteci la vostra, come sempre, qui sotto nei commenti.

La showrunner di The Witcher ha espresso tutta la sua felicità per l'annuncio del lungometraggio animato.