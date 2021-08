The Witcher: Nightmare of the Wolf, la Caduta di Kaer Morhen e della Scuola del Lupo

La pellicola The Witcher: Nightmare of the Wolf accolta positivamente sia dalla critica che dagli appassionati, rappresenta una fonte molto importante, in quanto narra alcuni eventi vagamente descritti nei romanzi di Andrej Sapkowski, rispettivamente la parziale distruzione della fortezza Kaer Morhen, e la caduta dell'originale Scuola del Lupo.

Con una particolare attenzione rivolta alla vita di Vesemir, Witcher più anziano sia nei romanzi che nella serie di videogiochi, e mentore di Geralt di Rivia, si ripercorrono le drammatiche circostanze che hanno portato ad una battaglia estremamente intensa e sanguinosa. Deglan, strigo che ha ispirato Vesemir ad intraprendere quel pericoloso cammino, preoccupato dell'estinzione e della scomparsa di molti mostri ha iniziato a creare dei raccapriccianti ibridi per consentire a lui e ai suoi colleghi-allievi di lavorare.

Un progetto altamente pericoloso, scoperto dalla strega Tetra. Fortunatamente la Scuola del Lupo ha tempo di prepararsi all'assalto organizzato dalla stessa maga, grazie ad un repentino avviso da parte di Lady Zerbst, legata sentimentalmente a Vesemir. Forte dell'aiuto di Kitsu, che invoca miriadi di mostri, Tetra sembra prevalere su Kaer Morhen, nonostante le abilità combattive dei mutanti sovraumani che la abitano.

I mostri sbaragliano tutte le difese esterne della fortezza, e una volta arrivati all'interno rimangono solo Vesemir e Deglan a tentare di bloccarli. Gli unici due a sopravvivere sono Vesemir e l'elfa Kitsu, tornata nella sua forma da volpe. Prendendo con sé Lady Zerbst, Vesemir si allontana dalla fortezza, vedendola bruciare in lontananza.

Poco dopo il protagonista trova quattro giovani allievi, che ridaranno vita alla Scuola del Lupo, tra cui si trova il piccolo Geralt. Ricordiamo che Triss è stata omaggiata con un impressionante cosplay, e vi lasciamo alla nostra recensione di The Witcher: Nightmare of the Wolf.