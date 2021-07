The Witcher: Nightmare of the Wolf, data di uscita e trailer per l'anime Netflix

Tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski, The Withcer è una delle saghe videoludiche più apprezzate dalla community. Il successo dell'avventura di Geralt ha spinto CD Projekt Red, software house responsabile del videogioco, a collaborare con Netflix per una serie TV, oltre che per un'anime, di cui ora abbiamo nuove informazioni.

Nel corso del WitcherCon, conferenza interamente dedicata al mondo di The Witcher, il colosso dello streaming e la software house hanno presentato la seconda stagione della serie di The Witcher. Ma non solo, è stata anche rivelata la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, anime che seguirà le vicende di Vesemir, mentore e amico di Geralt di Rivia.

Dopo Resident Evil: Infinite Darkness, dunque, continua la storia d'amore tra Netflix e gli adattamenti animati dei migliori franchise videoludici. The Witcher: Nightmare of the Wolf, però, non si baserà su Geralt, ma su Vesemir, ponendosi dunque come un prequel. In arrivo sul catalogo del colosso dello streaming il 23 agosto, l'anime è stato ufficialmente presentato al WitcherCon attraverso un primo trailer ufficiale, che trovate in calce all'articolo.

Al timone dell'anime, per lo Studio Mir, ci saranno la showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, e lo scrittore Beau DeMayo. The Witcher: Nightmare of the Wolf sarà canonico e si baserà sul materiale fornito dai libri di Sapkowski.

Andiamo alla scoperta di altri dettagli su The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal prequel anime di The Witcher.