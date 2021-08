The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film è finalmente disponibile su Netflix

Il format dell'animazione è un medium che sta acquisendo sempre più interesse per il colosso americano Netflix, compagnia che sta sfruttando la tecnica in 2D per arricchire il proprio catalogo di titoli ispirati ad alcuni celebri giochi per console. L'ultimo in ordine d'uscita è l'attesissimo The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Dopo oltre un anno di attesa, finalmente il film di The Witcher è approdato su Netflix proprio come il colosso americano aveva preannunciato qualche settimana fa. Noi di Everyeye abbiamo già avuto modo di poter visionare la pellicola in anteprima che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione a cura di Paolo Falletta.

"Senza Vesemir non esisterebbe Geralt", queste poche parole riassumono l'importanza di questo lungometraggio prequel che andrà a sviscerare ancor più nel dettaglio un personaggio importante per l'iconico protagonista della saga di The Witcher. Un'occasione imperdibile in attesa della seconda stagione della serie tv prevista al debutto sempre su Netflix nel mese di dicembre. Il colosso dedito allo streaming on-demand descrive la trama del film quanto segue: "Sfuggito a una vita di stenti, Vesemir diventa witcher e uccide mostri per denaro e gloria, ma deve affrontare i demoni del passato per sconfiggere una nuova minaccia."

E voi, invece, quando guarderete The Wichter: Nightmare of the Wolf? Fatecelo sapere con un commento qua sotto insieme alle vostre prime impressioni della pellicola.