The Witcher: Nightmare of the Wolf, ecco il logo del film in uscita nel 2021

La piattaforma di streaming Netflix ha condiviso una prima immagine del logo del film The Witcher: Nightmare of the Wolf confermandone la pubblicazione prevista nel corso del prossimo anno. Entriamo più nel dettaglio.

Fu all'inizio del 2020 che il colosso americano annunciò la produzione di un film d'animazione dal titolo The Witcher: Nightmare of the Wolf volto ad ampliare l'universo della saga di Geralt di Rivia. Il lungometraggio sarà prodotto dallo Studio Mir, già conosciuto per aver lavorato alla creazione di La Leggenda di Korra, e secondo le ultime informazioni sembra che sarà reso disponibile nel corso del 2021. A fare questo annuncio è la stessa Netflix tramite il proprio account Twitter, nel quale riporta un video di presentazione del logo del progetto. Nel Tweet condiviso, visibile al termine di questa news, possiamo osservare il marchio ufficiale rappresentante un lupo sotto il quale compare il titolo del film.

Sono ancora numerose le domande che i fan si pongono sul ruolo di questa produzione. Negli scorsi mesi avevamo avuto modo di ascoltare le dichiarazioni dell'autore in merito alla canonicità di The Witcher: Nightmare of the Wolf ed in un articolo, dedicato a The Witcher: Nightmare of the Wolf, ci eravamo chiesti cosa ci saremmo dovuti aspettare dal lungometraggio.

Voi cosa ne pensate? Siete in attesa del nuovo film? Fatecelo sapere nei commenti.