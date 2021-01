The Witcher: Nightmare of the Wolf, nuovi dettagli sulla durata del film anime

Il franchise di The Witcher è stato sempre ben noto per i videogiochi prodotti da CD Projekt Red, ispirati ai racconti dello scrittore Andrzej Sapkowski. Ma negli ultimi anni Netflix ha ribaltato le carte in tavola portando una nuova versione dello strigo Geralt di Rivia. Sulla piattaforma di Redmond è infatti iniziata la serie TV The Witcher.

Dopo una prima stagione che, al netto di alcune sbavature, si è presentata come intrigante, Netflix ha annunciato tanti nuovi progetti relativi al mondo di The Witcher. Naturalmente si attende con ansia la seconda stagione in produzione, ma è in arrivo anche il lungometraggio animato The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Finora sono state rivelate poche informazioni su questo film, ma nelle scorse ore Medievilpt è riuscito a catturare un'interfaccia che rivela la durata di The Witcher: Nightmare of the Wolf. Il prodotto in arrivo su Netflix ha un minutaggio di un'ora e 21 minuti totali, con la trama che conferma ancora una volta un film in stile anime e che narrerà una storia nuova sul mondo di The Witcher.

Nightmare of the Wolf arriverà nel 2021, anche se la data precisa non è stata ancora rivelata. In compenso, è stato confermato quale sarà il logo di The Witcher: Nightmare of the Wolf.