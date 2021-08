The Witcher: Nightmare of the Wolf, poster e immagini del film anime in uscita su Netflix

Netflix ha condiviso il poster ufficiale del film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, in vista dell'uscita fissata per lunedì 23 agosto 2021. Il poster mostra il protagonista Vesemir mentre imbraccia la sua spada, ed è stato pubblicato insieme ad una carrellata di nuove immagini esclusive.

In calce potete dare un'occhiata al poster e alcune immagini condivise da Netflix Geeked, mentre il resto potete trovarlo sul sito web di Comicbook, cliccando sul link reperibile in basso. Le foto anticipano qualche combattimento e alcuni confronti tra personaggi, quindi rinnoviamo ancora una volta la nostra allerta spoiler.

The Witcher: Nightmare of the Wolf è un film canonico per l'universo Netflix, e sarà ambientato prima degli eventi della serie tv con Henry Cavill. La tagline ufficiale del film anime è la seguente: "Molto tempo prima di iniziare a istruire Geralt, Vesemir inizia il suo viaggio come strigo dopo che il misterioso Deglan lo reclama con la Legge della Sorpresa". Netflix ha confermato che la durata del film sarà di un'ora e ventuno minuti.

E voi cosa ne dite? State aspettando questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di ulteriori informazioni, invece, vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Witcher: Nightmare of the Wolf.