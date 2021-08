The Witcher: Nightmare of the Wolf, Studio Mir analizza il character design di Vesemir

Una delle produzioni animate più attese dell'anno è The Witcher: Nightmare of the Wolf, ambizioso progetto che getta il popolare franchise letterario-videoludico nel mondo dell'animazione. Prodotto da Studio Mir in collaborazione con Red Dog Culture House, arriverà sul catalogo Netflix il 23 agosto.

Quando mancano ormai solamente pochissime ore per il debutto sul colosso dello streaming, Studio Mir ci offre uno sguardo in anteprima sul cast di personaggi di The Witcher: Nightmare of the Wolf. Sul proprio profilo Twitter ufficiale, lo studio d'animazione ha infatti svelato il character design di alcuni dei personaggi che vederemo nel corso della pellicola.

Questa nuova iterazione del franchise di The Witcher abbandonerà Geralt di Rivia per seguire le vicende del suo maestro, Vesemir. Nightmare of the Wolf si pone dunque come un prequel della triologia dello Strigo, focalizzandosi sulla "gioventù" del suo mentore.

Nelle immagini pubblicate da Studio Mir possiamo vedere il character design, ripreso da diverse angolazioni, di Vesemir, Tetra, Deglan e Lady Zerbst, i quattro personaggi principali su cui si baserà il film animato.

Cosa ne pensate di questo inedito appuntamento con il mondo dei Witcher? Vi lasciamo alla clip in anteprima di Nightmare of the Wolf e a poster e immagini sull'anime di The Witcher.