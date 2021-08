The Witcher: Nightmare of the Wolf, nuovo trailer per l'attesissimo film di Netflix

Da qualche tempo a questa parte Netflix ha iniziato a focalizzarsi sempre di più sulle produzioni anime ispirate a titoli videoludici e non solo. Uno di questi, se non quello con più riflettori puntati contro, è The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film che arriverà a breve ad arricchire il catalogo del colosso di streaming on-demand.

Poco alla volta sono emersi diversi dettagli su The Witcher: Nightmare of the Wolf, una produzione che avrà il compito di approfondire il passato di Vesemir, il mentore di Geralt. Per chi se lo stesse chiedendo, il film in questione è un prequel che non richiede la conoscenza di altri titoli del franchise, seppur è chiaro che alcuni riferimenti siano apprezzabili solo da coloro che conoscono la saga.

A tal proposito, Netflix ha finalmente rilasciato un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in cima alla pagina, che svela nuovi spezzoni del lungometraggio e un assaggio del comparto tecnico messo in campo dallo studio di animazione. Vi ricordiamo, a tal proposito, che l'uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf è attesa a brevissimo, ovvero a partire dal prossimo 23 agosto con tanto di doppiaggio in italiano.

E voi, invece, siete pronti a conoscere il passato di Vesemir? Non ci resta dunque che rimandarvi al trailer e a invitarvi a lasciarci nell'apposito riquadro in fondo alla pagina le vostre impressioni a riguardo.