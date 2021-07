The Witcher: Nightmare of the Wolf, nuovo trailer per il film anime in uscita su Netflix

Sono passate appena due settimane dall'uscita del primo trailer di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film anime di Netflix incentrato sul passato dello strigo Vesemir, e oggi, quando ci separa solo un mese dal lancio della pellicola, il colosso streaming ha deciso di mostrare a sorpresa un secondo trailer mozzafiato.

In cima all'articolo potete dare al secondo trailer di The Witcher: Nightmare of the Wolf, in cui vengono mostrati degli spezzoni delle avventure del maestro di Geralt di Rivia. Secondo quanto rivelato da Netflix la pellicola durerà circa ottanta minuti, sarà basata sui romanzi di Sapkowski e si porrà come spin-off prequel della serie live-action con Henry Cavill.

"Il mondo di The Witcher è pronto ad espandersi con un film che va alle origini del racconto stesso", hanno dichiarato i produttori Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo. "Con questa pellicola esploriamo il passato del mentore di Geralt, Vesemir, un giovane strigo sfuggito a una vita di povertà che si guadagna da vivere uccidendo mostri". I due hanno anche affermato che questo film permetterà al pubblico di conoscere meglio Vesemir in vista della sua apparizione nella seconda stagione della serie live-action, scoprendo con cosa ha dovuto confrontarsi prima di conoscere Geralt di Rivia.

The Witcher: Nightmare of the Wolf debutterà il 23 agosto 2021 solo su Netflix, ed è prodotto dal noto Studio Mir (The Legend of Korra). Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima del film anime.