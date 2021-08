The Witcher: Nightmare of the Wolf, Vesemir in azione nella nuova clip anteprima

Dall'universo letterario di Andrzej Sapkowski, la software house CD Projekt Red ha dato vita al videogioco di culto The Witcher, trilogia che narra la storia di Geralt di Rivia. Ma non solo dopo la serie TV, è in arrivo anche Nightmare of the Wolf, serie animata che si pone come un prequel. Ecco una nuova clip in anteprima!

In uscita a fine mese, The Witcher: Nightmare of the Wolf è la grande scommessa di Netflix, già responsabile della serie live-action di cui si attende la seconda stagione. Questo nuovo anime, sviluppato da Studio Mir, responsabile di The Legend of Korra o Voltron: Legendary Defender, si tuffa nel passato per narrare le vicende di Vesemir, mentore dell'iconico strigo Geralt.

Per alleggerire l'attesa, l'account Twitter Netflix Geeked ha pubblicato una nuova clip in anteprima in cui Vesemir addestra la nuova generazione di Witcher. Prima di combattere contro i brutali esseri soprannaturali che popolano il mondo del terrore, infatti, i Witcher devono sottoporsi a estenuanti esercitazioni. "Qui noi vi offriamo potere, un proposito e rispetto", pronuncia solenne Vesemir mentre redarguisce uno dei suoi giovani allievi.



Ecco la sinossi dell'anime Netflix Original. "Il mondo di The Witcher si espande in questa storia di origine dell'anime: prima di Geralt, c'era il suo mentore Vesemir, un giovane strigo spavaldo che è fuggito da una vita di povertà per uccidere mostri in cambio di denaro. Ma quando uno strano nuovo mostro inizia a terrorizzare un politico- regno irto, Vesemir si ritrova in una spaventosa avventura che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato...".

Ecco poster e immagini di Nightmare of the Wolf e un trailer della serie anime di The Witcher.