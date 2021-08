The Witcher: Sawaka favolosa in questo cosplay di Triss Merigold

Il mondo fantastico di The Witcher è interessante e variegato grazie alla usa presenza in vari media che hanno interpretato in tanti modi la saga fantasy di Andrzej Sapkowski. Ma se c'è una cosa che rimane identica tra le varie saghe è la presenza di alcuni personaggi fondamentali. C'è naturalmente lo strigo Geralt di Rivia nell'elenco.

Il protagonista di The Witcher, durante le sue avventure, si è circondato di personaggi importanti per lui. Yennefer, la giovane Ciri e la maga di Maribor, Triss Merigold. Quest'ultima è sicuramente una delle donne più incantevoli della storia e la vediamo rappresentata in vari modi nel corso della saga videoludica e di quella seriale di Netflix. La cosplayer Sawaka, che vi abbiamo già presentato nelle scorse settimane col suo cosplay di Black Widow, ha deciso di interpretarla in un travestimento di cui ha postato da poco delle foto.

In basso potete osservare il cosplay di Triss Merigold da The Witcher col suo abito verde lungo ben intarsiato che lascia però intravedere anche i tessuti sottostanti. I capelli rossi legati dietro la testa mettono bene in mostra il diadema legato sulla fronte, mentre alle spalle ci sono vari scenari di una villa ottocentesca che danno un'ottima atmosfera al personaggio. Cosa ne pensate di questo cosplay che su Reddit ha incassato molti upvote?



Recentemente si è presentato in un trailer The Witcher: Nightmare of the Wolf, progetto animato di Netflix che andrà ad ampliare ulteriormente il mondo dello strigo.