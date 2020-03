The Witcher si trasforma in un anime grazie a una brillante rivisitazione

La trasposizione televisiva di The Witcher ha raggiunto un tale successo da spingere i produttori di Netflix a realizzare un adattamento animato di cui si occuperà lo Studio Mir. Un artista, Carolina Oliveria, ha voluto anticipare i tempi attraverso una brillante rivisitazione di Geralt in chiave cartoon.

l'artista ha speso qualche parola per descrivere il suo stile e raccontare le sue principali fonti d'ispirazione:

"La mia interpretazione in versione animata del giovane Geralt di Rivia della serie Netflix! Sono stata ispirata dall'anime "Fairy Gone" perché ne apprezzo lo stile Dark Fantasy".

La Oliveira ha rielaborato diverse sequenze della serie televisiva con il suo tratto caratteristico, fornendo un antipasto di ciò che potremo apprezzare in The Witcher: Nightmare of the Wolf. A proposito dell'opera, lo sceneggiatore Beau DeMayo ha raccontato ai microfoni di Comicbook.com che conserverà delle caratteristiche assolutamente peculiari, in grado di risaltare proprio grazie al medium dell'animazione, laddove in un adattamento live action non avrebbero avuto la stessa efficacia.

Il film non ruoterà intorno personaggio di Geralt, vedrà come protagonista l'attempato Vesemir, il più esperto tra gli strighi di Kaher Mohren. Per la sua interpretazione all'interno del lungometraggio si rincorrono delle voci sul coinvolgimento di Mark Hamill, tuttavia al momento non c'è alcuna conferma ufficiale in merito.

The Witchare: Nightmatre of the Wolf è canonico? Lo sceneggiatore Beau De Mayo ha sciolto ogni dubbio. Curiosamente, l'autore ha rivelato di aver ricevuto una forte influenza da Dragon Ball in gioventù, essendo rimasto fortemente colpito dalla spettacolarità delle battaglie in forma animata.