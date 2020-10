The Witcher: vediamo insieme la favolosa Triss Merigold di questo cosplay

La popolarità di The Witcher è esplosa grazie alla serie creata da Netflix e poi pubblicata in streaming sulla piattaforma. Il colosso con sede a Los Gatos ha attinto a piene mani dai racconti del polacco Andrej Sapkowski.

Riportando questa storia non più tramite l'immaginario videoludico bensì quello live action, The Witcher ha assunto tutt'altre tinte e toni. E ciò ha comportato anche un'esplosione di popolarità al di fuori del medium che ha contribuito alla creazione di cosplay su The Witcher.

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo portato sulle nostre pagine tanti travestimenti, da quelli singoli in particolare dedicati a Triss Merigold, Yennefer e Ciri, a quelli che racchiudono addirittura tutto il terzetto. Adesso c'è una nuova fan che si aggiunge all'elenco di chi ha portato su Instagram un cosplay di Triss Merigold.

La maga di fuoco prende vita grazie alla realizzazione di Mira Ladovira, cosplayer che non si risparmia e pubblica sul suo account tantissime foto con Triss Merigold. Bella ed elegante, questa Triss si mostra in più pose e con varie ambientazioni alle spalle, aiutandola a calare in un mondo fantastico. Inoltre Mira Ladovira ha deciso anche di pubblicare una foto che ci mostra il pre e post ritocco digitale fatto sulle fotografie, facendo capire quanto è importante un contributo di quel genere nella creazione di cosplay per Instagram. Cosa ne pensate delle tante foto che vedete in basso? La ritenete superiore ad altri cosplay di Triss Merigold?