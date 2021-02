The Witcher: Witch's Lament, Geralt torna nella nuova serie a fumetti: i dettagli

A distanza di circa un anno dall'ultimo volume annunciato dall'editrice Dark Horse Comics, Geralt di Rivia, protagonista della fortunata saga letteraria The Witcher, nata dalla mente dello scrittore polacco Andrej Sapkowski, e resa celebre dai videogiochi sviluppati da CD Projekt RED, sta per tornare con la storia The Witcher: Witch's Lament.

Come avvenuto per i precedenti volumi, la scrittura è stata affidata a Bartosz Sztybor, che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore e narrative manager nella stessa CD Projekt RED, mentre le spettacolari illustrazioni sono state realizzate da Vanessa R. Del Ray, artista che ha lavorato anche per la serie Scarlet Witch.

Come si evince dall'evocativa immagine della copertina del primo volume, che trovate in calce alla notizia, Witch's Lament sarà una miniserie di quattro volumi, che coinvolgerà Geralt nella tragica morte di una strega. Perseguitato da quest'ultima nei proprio sogni, il Witcher scoprirà che la sua condanna è stata il risultato di una tremenda cospirazione del popolo, e la storia si svilupperà intorno alla scoperta di indizi e dettagli che lo condurranno ai veri responsabili. Il primo volume della serie verrà pubblicato il 26 maggio 2021, mentre il 28 luglio arriverà il volume unico composto dai 4 numeri di The Witcher: Fading Memories, pubblicata nel corso dello scorso anno.

