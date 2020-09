The Witcher: Yennefer, Ciri e Triss incantano nel cosplay dell'italiana Bliss

Il mondo di The Witcher è diventato molto famoso con i videogiochi di CD Projekt Red. Ma se prima le avventure dello Strigo erano limitate soltanto a chi fruiva degli intrattenimenti ludici o al più a chi leggeva i libri dell'autore Andrej Sapkowski, adesso sono stati raggiunti più fan con il remake seriale di The Witcher by Netflix.

L'arrivo del brand in versione live action è stata accolta da un buon interesse di pubblico e critica, tanto da spingere il colosso dello streaming verso il rinnovo con una seconda stagione e la preparazione del prequel The Witcher - Blood Origin. Ciò ovviamente ha fatto anche in modo che i fan di The Witcher crescessero in tutto il mondo, stimolando la creazione di cosplay.

Dai cosplay di Ciri a quelli di Triss Merigold, alcune cosplayer hanno regalato ai propri fan diversi travestimenti a tema. Oggi vi portiamo le realizzazioni di Bliss, italiana e che si è dimostrata essere una grande fan di The Witcher. La ragazza ha condiviso negli ultimi tempi diversi travestimenti: in calce potete osservare il cosplay di Yennefer, il cosplay di Ciri e il cosplay di Triss, con i quali ha ottenuto un discreto numero di likes sulla piattaforma.

Tre presentazioni diverse per tre personaggi diversi, quale delle tre vi convince di più?