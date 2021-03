The World Ends with You: l'anime debutta in anteprima a marzo, biglietti in vendita a €20

Nel caso in cui foste grandi fan di The World Ends with You e vi avanzassero circa 20 euro, sarete felici di sapere che potete vedere la premiere della serie anime in arrivo ad aprile con un mese di anticipo, previo acquisto di uno dei biglietti proposti da Square Enix. L'evento speciale è in programma per il 14 marzo, e potrà essere seguito anche dall'Italia.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, domenica 14 marzo si terrà un evento chiamato UG SHIBUYA FES, in cui sarà mostrato in anteprima il primo episodio dell'anime con i sottotitoli in inglese. L'evento è diviso in due parti: World Premiere, in cui sarà possibile vedere la puntata e seguire una sessione di Q&A con il cast, e UG Shibuya Museum, una mostra digitale in cui sarà possibile scoprire i dettagli della produzione, vedere artwork, dietro le quinte e altro ancora.

Per quanto riguarda il prezzo, il biglietto per la visione dell'episodio costa 2200 yen (€17 circa), mentre il biglietto per episodio più Q&A è venduto a 3300 yen (€26 circa). Aggiungendo 15.000 yen al costo del ticket (per un totale di €140 circa) sarà anche possibile usufruire di sconti esclusivi per il nuovo merchandise, e vedere alcuni brevi filmati inediti. In calce è reperibile il link con tutti i dettagli.

Nel caso in cui preferiate non spendere soldi, potete sempre aspettare il 9 aprile 2021, data in cui l'anime sarà finalmente trasmesso in Giappone. La serie è stata presentata lo scorso novembre con uno splendido trailer ufficiale, ed è finalmente pronta a vedere la luce. In Italia per il momento non è confermato il simulcast.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questa serie? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, invece, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di The World Ends with You.