The World Ends With You: il batterista della opening arrestato, la premiere è a rischio?

A quanto pare l'adattamento anime di The World Ends With You non è iniziato sotto una buona stella dal momento che a 24 ore dal debutto dell'episodio 1 uno scandalo ha costretto la produzione ad un cambio di rotta in extremis. Ma cos'è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli sull'accaduto.

The World Ends With You doveva uscire domani, il 9 aprile con esattezza in Giappone. Tuttavia, la premiere sembrava essere a rischio dal momento che lo staff ha fatto sapere, attraverso un comunicato rilasciato tramite i propri canali ufficiali, che sono stati costretti a cambiare la canzone dell'opening dal momento che il batterista del gruppo ALI, band a cui era stato affidato precedentemente l'incarico, è stato arrestato. La vecchia opening è possibile ascoltarla in un breve estratto in uno dei trailer dell'anime di The World Ends With You.

Non sono state rivelate le motivazioni precise dell'arresto, ma si sospetta di un coinvolgimento dell'uomo in una serie di attività illegali. Ad ogni modo, la notizia aveva sollevato le ipotesi di un rinvio dell'episodio 1 ma, attraverso un post pubblicato un'ora fa, lo staff ha fatto sapere che l'anime uscirà regolarmente il 9 aprile seppur con qualche cambiamento. Non sappiamo infatti se il team abbia preferito rimuovere direttamente la sequenza della opening, in attesa di sostituirla, o abbiamo semplicemente deciso di mantenere le sequenze ma con uno dei brani originali della colonna sonora.

Non ci resta dunque che attendere la giornata di domani per scoprirlo. E voi, invece, non vedete l'ora di seguire l'anime di Square Enix? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.