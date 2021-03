The World Ends with You debutta ad aprile, nuovo trailer per l'anime di Square Enix

L'adattamento anime di The World Ends with You prenderà il via il 9 aprile 2021, e in attesa dell'uscita della premiere Square Enix ha deciso di pubblicare il terzo trailer ufficiale, svelando anche l'Ending Theme. Il video promozionale mostra alcune scene tratte dai primi episodi, e dà un'idea della qualità generale delle animazioni di DOMERICA.

The World Ends with You: The Animation debutterà il mese prossimo, ma a quanto pare potremo ricevere qualche informazione già tra qualche giorno, visto che Square Enix ha annunciato una proiezione speciale anticipata riservata a tutti i partecipanti dell'evento UG SHIBUYA FES del 14 marzo. Il costo di adesione è di €20 circa, e il biglietto permette di guardare in anteprima la premiere sottotitolata in inglese e di assistere ad una breve sessione di Q&A.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo ancora una volta che l'anime è tratto dall'omonimo videogioco del 2007, e che la sinossi recita quanto segue: "Neku, un adolescente appassionato di graffiti, riceve un messaggio sul telefono che lo avverte che sarà cancellato entro sette giorni se non riuscirà a completare una serie di sinistri compiti. Insieme a una misteriosa ragazza chiamata Shiki, Neku dovrà avventurarsi nell'ignoto, scoprire l'oscura verità dietro la sua situazione e sconfiggere il losco gruppo dei Reaper".

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Per altre informazioni sulla serie, potete dare un'occhiata al primo teaser trailer di The World Ends with You: The Animation.