The World Ends with You: nuovo trailer per l'anime ispirato al gioco Square Enix

Nell'ultimo periodo l'attenzione delle compagnie dedite all'intrattenimento si sono riversate su quei franchise videoludici molto in voga tra i fan, al punto tale da convincere numerose produzioni ad annunciare serie televisive ispirate a famosi videogiochi. Tra di essi, infatti, spicca The World Ends with You.

Lo scorso giugno, attraverso un annuncio a sorpresa, Square Enix ha confermato l'adattamento anime di The World Ends with You, previsto al debutto durante il 2021. La straordinaria novità si inserisce in un peculiare contesto caratterizzato dall'avvio di trasposizione televisive di progetti particolarmente famosi, basti pensare all'interesse di Netflix per Cyberpunk 2077 con il suo Cyberpunk: Edgerunners. Ad ogni modo, le aspettative dietro all'adattamento di uno dei giochi realizzati dal team di Kingdom Hearts ha alzato le aspettative per questo progetto.

Nelle scorse ore, infatti, Square Enix ne ha approfittato per rilasciare in rete un nuovo enigmatico trailer, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Per chi non conoscesse la storia, la sinossi dell'opera qui segue:

"Neku, un appassionato di graffiti, riceve improvvisamente un messaggio sul telefono che lo avverte che, entro sette giorni, sarà cancellato qualora non dovesse riuscire a completare una serie di inquietanti compiti. Insieme a una misteriosa ragazza di nome Shiki, Neku dovrà avventurarsi nell'ignoto, scoprire l'oscura verità dietro la sua reale condizione e sconfiggere il temibile gruppo dei Reapers."

