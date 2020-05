The World Ends With You ospite all'Anime Expo Lite, un adattamento animato in arrivo?

L'evento tutto americano legato all'animazione nipponica, l'Anime Expo, è una delle manifestazioni più importanti della cultura giapponese, grazie alla partecipazione di alcune figure di spicco dell'intero settore. Ma per l'edizione di quest'anno sono attese diverse novità, alcune delle quali inerenti a The World Ends With You.

Il celebre videogioco sviluppato dal team dietro Kingom Hearts potrebbe presto ricevere un adattamento animato, almeno stando ai rumors che, nella notte, hanno iniziato a circolare in rete a seguito della decisione della SPJA (The Society for the Promotion of Japanese Animation) di modificare la programmazione dell'Anime Expo. Per limitare l'afflusso di gente in quel di Los Angeles, a causa delle restrizioni provocate dal Covid-19, è stato annunciato "l'Anime Expo Lite", una manifestazione dalla durata di due giorni accessibile tramite una piattaforma streaming.

La fiera americana legata all'animazione nipponica, dunque, si terrà regolarmente il 3 e il 4 luglio, seppur in una formula del tutto nuova. Ad aver dettato le attenzioni del pubblico, tuttavia, è stata la presentazione della Key Art ufficiale dell'evento, dedicata per l'appunto a The World Ends With You. La cosa è piuttosto insolita, non solo poiché riguarda la partecipazione di un franchise videoludico all'interno di un evento anime, ma soprattutto poiché arriva in concomitanza con i rumor che vedono una serie tv di Kingdom Hearts per Disney+.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere i primi di luglio per scoprire se verrà realizzato o meno una trasposizione animata della popolare serie videoludica, ma gli indizi ci sono tutti. Vi suggeriamo, in ogni caso, di continuare a seguirci per non perdervi ulteriori novità. E voi, invece, vorreste vedere un anime di The World Ends With You? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.