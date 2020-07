The World Ends with You: la sfida ha inizio nel primo trailer dell'anime previsto nel 2021

Negli ultimi tempi, il mercato dell'animazione ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al campo videoludico, iniziando a proporre al pubblico adattamenti televisivi ispirati alla controparte originale. A tal proposito, recentemente è stato annunciato l'anime di The World Ends with You.

In occasione dello scorso Anime Expo Lite, il franchise di casa Square Enix è stato ospite dell'evento per annunciare una trasposizione animata dell'omonimo videogioco in arrivo nel 2021. La notizia ha colto alla sprovvista numerosi fan della saga che non si aspettavano un adattamento televisivo, soprattutto dopo le indiscrezioni in merito alla serie TV di Kingdom Hearts per Disney+.

Ebbene, dunque, l'iconica avventura a Shibuya si sposta sul piccolo schermo. E quale momento migliore per mostrare i muscoli ai fan se non con un primo teaser trailer, lo stesso che potete ammirare in cima alla notizia. Kazuya Ichikawa prenderà il controllo della direzione dell'anime mentre Midori Goto si occuperà della sceneggiatura. Il character design, invece, è curato dallo stesso Tetsuya Nomura e da Gen Kobayashi, con il comporto sonoro affidato a Takeharu Ishimoto. Qualora questa sia la prima volta che vi avvicinate al franchise, la trama qui segue:

"Neku, un adolescente appassionato di graffiti, riceve un messaggio sul telefono che lo avverte che sarà cancellato entro sette giorni se non riuscirà a completare una serie di sinistri compiti. Insieme a una misteriosa ragazza chiamata Shiki, Neku dovrà avventurarsi nell'ignoto, scoprire l'oscura verità dietro la sua situazione e sconfiggere il losco gruppo dei Reaper."



