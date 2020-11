The World Ends With You: sul sito ufficiale parte un countdown, novità in arrivo?

Lo scorso giugno, Square Enix aveva annunciato che il videogioco del 2007 "The World Ends with You" avrebbe ricevuto un adattamento anime, intitolato The World Ends with You: The Animation. Oggi, a distanza di cinque mesi, sul sito ufficiale della serie è comparso un curioso countdown, con scadenza fissata per la mezzanotte di lunedì 23 novembre.

Per il momento è impossibile dire cosa sarà rivelato una volta scoccata la mezzanotte del 23 ma, considerando l'importanza dell'annuncio, è lecito aspettarsi qualche informazioni sul periodo d'uscita dell'anime, attualmente fissato per il generico 2021. Fino ad oggi, del resto, le informazioni sulla serie sono state piuttosto scarne.

Square Enix aveva già avviato un primo countdown subito dopo la presentazione dello scorso 25 giugno, con scadenza fissata per la settimana successiva. Al termine del conto alla rovescia, la società aveva pubblicato il primo trailer ufficiale dell'anime, dunque nel peggiore dei casi avremo comunque modo di vedere come stanno proseguendo i lavori. In calce trovate il link per accedere al sito.

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi rimandiamo all'ultimo teaser trailer di The World Ends with You: The Animation.