The World Ends with You The Animation: svelate alcune novità affiancate da una key visual

Come in molti avranno sicuramente notato, nel corso di questi ultimi anni la grande forza mostrata da alcuni franchise videoludici di successo ha portato alla concretizzazione di svariate produzioni cinematografiche e animate a tema pensate proprio per quelle fanbase sempre desiderose di novità per le proprie opere preferite.

Tra le tante IP che hanno visto - o che vedranno - il sopraggiungere di una qualche forma d'adattamento animato, figura anche The World Ends with You, peculiare produzione videoludica targata Square Enix che ha saputo affascinare un vasto pubblico grazie alla sua intrigante storia e ai suoi personaggi carichi di fascino.

The World Ends with You The Animation è il titolo ufficiale di questa nuova opera a tema, attualmente attesa per un generico 2021, e giusto recentemente sono giunte alcune nuove informazioni a riguardo accompagnate da una key visual dedicata proprio ai personaggi della produzione e visionabile a fondo news. Andando più nello specifico, sono stati resi noti i nomi di alcuni dei doppiatori che andranno ad interpretare alcuni dei volti che tutti i fan ricorderanno molto bene. Qui di seguito potete leggere la lista con tutti gli addetti al doppiaggio per ora confermati:

Kenjiro Tsuda nei panni di Sanae Hanekoma

Satomi Arai nei panni di Uzuki Yashiro

Anri Katsu nei panni di Koki Kariya

Kenji Takahashi nei panni di Yodai Higashizawa

Takayuki Fujimoto nei panni di Sho Minamimoto

Hitomi Nabatame nei panni di Mitsuki Konishi

Hiroshi Shirokuma nei panni di Megumi Kitaniji

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato anche pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio a The World Ends with You The Animation.