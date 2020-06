The World Ends with You: il videogioco di Square Enix riceverà un adattamento anime

Poche ore fa, Square Enix ha confermato che il videogioco del 2007 The World Ends with You riceverà un adattamento anime, intitolato The World Ends with You: The Animation e confermando di conseguenza i rumors di pochi giorni fa. Nuovi dettagli sul progetto saranno svelati il prossimo 3 luglio, in occasione dell'Anime Expo Lite 2020.

The World Ends with You è un action RPG realizzato dal team di sviluppo di Kingdom Hearts e distribuito su diverse piattaforme Nintendo e sui dispositivi mobili (Android e iOS) nel corso dell'ultimo decennio. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al profilo Twitter dedicato all'anime e al sito ufficiale, in cui è presente un countdown. La presentazione avverrà il 3 luglio alle ore 18:00 PDT, corrispondenti alle 3:00 di notte nel fuso orario italiano.

Il sito ufficiale dedicato al videogioco descrive così la trama: "Neku, un adolescente appassionato di graffiti, riceve un messaggio sul telefono che lo avverte che sarà cancellato entro sette giorni se non riuscirà a completare una serie di sinistri compiti. Insieme a una misteriosa ragazza chiamata Shiki, Neku dovrà avventurarsi nell'ignoto, scoprire l'oscura verità dietro la sua situazione e sconfiggere il losco gruppo dei Reaper".

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste dei videogiocatori incalliti poi, vi ricordiamo che pochi istanti fa è stata ufficializzata anche una nuova serie anime legata all'universo di Cyberpunk 2077, intitolata Cyberpunk: Edgerunners.