The World's Finest Assassin: il nuovo anime dall'autrice di Redo of Healer uscirà a luglio

Nel corso dell'edizione annuale del Kadokawa Light Novel Expo sono state annunciate diverse novità legate alle opere di Rui Tsukiyo, autrice del controverso Redo of Healer. Tra queste, le più importanti sono l'uscita di un nuovo anime tratto dal romanzo The World's Finest Assassin, e l'arrivo di uno spin-off della sua opera magna, intitolato Hospitality of Healer.

Innanzitutto, l'autrice ha finalmente annunciato i dati inerenti alle vendite di Redo of Healer, affermando che in totale sono state piazzate due milioni di copie, di cui 300.000 solo dall'inizio della trasmissione dell'anime. Il successo ha convinto Kadokawa ha realizzare lo spin-off in questione, intitolato Hospitality of Healer e ambientato in una linea temporale alternativa. La storia inizia allo stesso modo dell'originale, ma dopo essere tornato indietro nel tempo Keyaru si accorge che tutti i suoi nemici sono diventati estremamente gentili, e decide di aprire un café.

Per quanto riguarda la nuova serie anime, questa è tratta dalla light novel The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat, lanciata nel 2018 e attualmente in corso con 6 Volumi pubblicati. L'anime debutterà a luglio e sarà animata da Silver Link, già al lavoro sulla seconda stagione di Bofuri e su The Misfit of Demon King Academy 2.

The World's Finest Assassin è la seconda delle tre opere di Tsukiyo, meno sadica di Redo of Healer ma comunque violenta e a tratti misogina. L'opera racconta le gesta di un vecchio e letale assassino, che subito dopo essere stato tradito e ucciso viene riportato in vita da una Dea. L'uomo si reincarna nel corpo di un ragazzo e gli viene assegnato il nome di Lugh Tuatha Dé. Il compito assegnatogli dalla sua salvatrice è semplice: uccidere un eroe dalla forza leggendaria prima che questo causi la distruzione del mondo.

