The Wrong Way to Use Healing Magic: tutti i dettagli su trama, cast e uscita

La light novel The Wrong Way to use Healing Magic riceverà un adattamento anime che debutterà ufficialmente a gennaio del 2024. Sebbene questo titolo potrebbe essere sconosciuto a molti fan dal momento che l'opera originale è attualmente inedita in Italia, è sicuramente una serie interessante.

La serie ruota attorno allo studente del liceo Usato che, a differenza di altri personaggi dei manga shonen come Naruto, Luffy o i più recenti Yuji, Denji e tanti altri, non spicca per il suo coraggio o la sua intelligenza. Al contrario, è un liceale come tanti altri.

Un giorno incontra due compagni di scuola e improvvisamente viene catapultato in un mondo parallelo. Tuttavia, mentre questi due erano preparati nell'entrare in un nuovo universo isekai, Usato non è affatto pronto e diventa la l'ultima ruota del carro.

The Wrong Way to Use Healing Magic, anche detto Kurokata's Chiyu Mahō no Machigatta Tsukai-kata: Senjō o Kakeru Kaifuku Yōin, ossia Il modo sbagliato di usare la magia curativa: Squadra di recupero che corre sul campo di battaglia, ha rivelato recentemente parte del cast principale e una nuova locandina. Nel cast spiccano Shogo Sakata, Majestic in My Hero Academia, nel ruolo del protagonista Usato, Ayaka Nanase come Suzune mentre Kengo Takanashi sarà Kazuki.

Takahide Ogata dirige l'animazione della serie gli studi d'animazione Studio Add e Shinei Animation . Shogo Yasukawa, che ha già precedentemente lavorato per Food Wars, è responsabile delle sceneggiature della serie mentre Kenji Tanabe, character designer di BLUELOCK, sta disegnando i personaggi. Fra le prossime uscite, Kaiju No. 8 arriverà su Crunchyroll mentre la nuova serie Dragon Ball Daima è attualmente in lavorazione.