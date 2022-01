The Yakuza's Guide to Babysitting si mette in mostra nel primo teaser trailer

Tra le grandi novità anime del 2022, vi è The Yakuza's Guide to Babysitting, commedia che adatta il manga di Tsukiya. In vista dell'uscita, prevista nel corso dell'anno, la serie è stata pubblicizzata attraverso un primo teaser trailer in cui il pubblico fa la conoscenza dei protagonisti.

Sul sito ufficiale dell'adattamento televisivo di The Yakuza's Guide to Babysitting, è stato pubblicato un video promozionale che mette in evidenza i due personaggi principali, il gangster Toru Kirishima e la piccola Yaeka Sakuragi, rispettivamente doppiati da Yoshimasa Hosoya e Misaki Watada.

La serie manga di Tsukiya racconta la storia di Kirishima, uno yakuza che a causa della sua ferocia si è guadagnato il titolo di "il demone di Sakuragi". Per tenerlo a bada, il suo boss gli affida una missione tanto semplice, quanto complessa, fare da babysitter alla sua piccola bambina. Al fianco della figlia del suo capo, l'uomo darà vita a situazioni tragicomiche.

A dirigere la serie anime, presso gli studi d'animazione GAINA e feels, è Itsuro Kawasaki. Keiichiro Ochi è accreditato come supervisore delle sceneggiature, mentre Hiromi Ogata come character designer. A comporre le musiche è Takuro Iga.

Che ve ne pare delle premesse di questa serie? Vi lasciamo alla visual di The Yakuza's Guide to Babysitting e al primo trailer di Rent a Girlfriend 2.