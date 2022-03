The Yakuza's Guide to Babysitting, il nuovo trailer svela diverse informazioni sull'anime

Il sito ufficiale dell'anime di The Yakuza's Guide to Babysitting ha pubblicato un nuovo trailer della serie. Basato sull'omonimo manga di Tsukiya iniziato nel 2018, Yakuza's Guide to Babysitting è un comedy anime che vede protagonista Toru Kirishima, temibile yakuza che dovrà fare da babysitter alla figlia del suo capo.

Le novità svelate nel nuovo trailer sono molte, ma partiamo dalla più succosa: Yakuza's Guide to Babysitting esordirà sull'emittente giapponese Tokyo MX il 7 luglio 2022. Il giorno dopo la puntata verrà trasmessa su RKB Mainichi Broadcasting, per poi approdare su NTV e Television Shin Hiroshima System.

Oltre ai già noti membri del cast, come Yoshimasa Hosoya che doppierà Toru Kirishima, il nuovo trailer ha svelato altri addetti ai lavori. Tra i doppiatori troveremo Wataru Hatano, Jun Fukuyama e Hiroshi Kamiya. Itsuro Kawasaki dirigerà l'anime, mentre alla direzione artistica sarà presente Shunichiro Yoshihara. Alla sceneggiatura troveremo Keiichiro Ochi (The Quintessential Quintuplets), Hiromi Ogata si occuperà del character design e Takuro Iga si occuperà della colonna sonora.

Nel trailer di Yakuza's Guide to Babysitting possiamo anche ascoltare l'opening della serie, ovvero il brano "Mirai no Hero Tachi e" di Sho Takeyaki. Gli studi a lavoro sulla produzione sono Feel e GAINA.

