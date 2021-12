The Yakuza's Guide to Babysitting: uscita e visual per l'anime tratto dal manga di Tsukiya

Recentemente è stato annunciato che il manga scritto e illustrato da Tsukiya riceverà un adattamento animato in uscita nel corso del prossimo anno. Scopriamo i primi dettagli sulla trasposizione anime di The Yakuza's Guide to Babysitting.

L'anime tratto dal manga di Tsukiya è stato presentato in anteprima assoluta in seguito all'apertura del relativo sito web, in cui, per festeggiare l'occasione, è stata pubblicata una prima key visual, che trovate nel tweet calce all'articolo. Oltre a ciò, sono stati svelati i primi dettagli sulla serie, come ad esempio il cast e lo staff al lavoro, e la premiere.

A prestare le proprie voci ai personaggi principali Toru Kirishima e Yaeka Sakuragi saranno i doppiatori giapponesi Yoshimasa Hosoya e Misaki Watada. Itsuro Kawasaki dirigerà la serie anime presso gli studi d'animazione studios feel. e GAINA. A supervisionare lo script dell'opera è Keiichiro Ochi, noto per The Quintessential Quintuplets, mentre il character design è nelle mani di Hirmo Ogata, che ha lavorato a Magic Kaito 1412.

Il manga di Tsukiya è stato lanciato nel giugno del 2018 sul sito pixiv di Comic Ride, per poi essere spostato su Comic Elmo. Attualmente, in Giappone il manga conta più di 500mila copie in circolazione.

The Yakuza's Guide to Babysitting racconta la storia di Kirishima Toru, uno yakuza talmente feroce da guadagnarsi il soprannome di "il demone di Sakuragi". Per tenerlo sotto controllo, il suo capo gli affida un'importantissima e improvvisa missione: fare da babysitter a sua figlia.

Tra situazioni imbarazzanti e sconvenevoli, le risate saranno assicurate. In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo ad altri due anime in arrivo nei prossimi mesi: il film animato The Imaginary dallo Studio Ponoc e la seconda stagione anime di Megaton Musashi.