Therapy Game: il boys love di Hinohara arriva in un box da collezione firmato Star Comics

Il 2022 dell'editore italiano comincia all'insegna di Meguru Hinohara, uno dei nomi più caldi della scena boys love. Dopo aver portato in Italia Secret XXX, Edizioni Star Comics prosegue con il suo spin-off, Therapy Game, in arrivo con un cofanetto da collezione e un omaggio.

Attraverso un comunicato diffuso sui propri social media ufficiali, Star Comics ha annunciato l'imminente uscita di Therapy Game, dall'autrice di successo Meguru Hinohara. Spin-off di Secret XXX, arriverà in una speciale edizione da collezione irrinunciabile per gli appassionati del genere.

Dal 2 febbraio, Therapy Game debutta nelle fumetterie, librerie e store online italiani con un cofanetto da collezione che raccoglie i primi due volumi della miniserie e una cartolina allegata. Il box, con sovraccoperta, avrà un prezzo standard di 13 euro.



In Therapy Game, ritroveremo i fratelli di Shohei e Itsuki, protagonisti di Secret XXX. In una serata a base di alcool, Shizuma e Minato finiscono a letto insieme. Tuttavia, al risveglio, quest'ultimo scopre che Shizuma non ricorda nulla del tempo passato insieme, e per questo decide di vendicarsi dolcemente. Con gli amici, scommette di conquistare il ragazzo per poi spezzargli il cuore. Il crudele gioco d'amore, finisce però per trasformasi in una emozionante love story.

Il debutto di questo boys love nella collana Queer verrà preceduto da un'altra uscita, il più recente annuncio di Star Comics Rasputin il Patriota.