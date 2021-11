Thermae Romae Novae: data di uscita e poster per l'anime di Netflix sull'antica Roma

Mari Yamazaki si è fatta notare da diversi anni dai lettori di manga grazie a Thermae Romae, una storia scritta e disegnata per la rivista Comic Beam dal 2008 al 2013. Il successo ottenuto con l’opera ha permesso alla casa editrice di sviluppare nell'ormai lontano 2012 un anime di questa serie, con Lucius trasportato in Giappone.

Se la prima fase della storia si è conclusa, Netflix ha deciso di dare ancora spazio a Lucius e alla sua scoperta delle terme romane e nipponiche sulla propria piattaforma. Nel corso di tantissimi annunci, che hanno visto Jojo come protagonista, il servizio di streaming ha comunicato che nel 2022 debutterà Thermae Romae Novae, seconda serie animata sul manga di Mari Yamazaki.

L'evento Netflix Festival Japan 2021 ha comunicato che l'anime arriverà in streaming a livello mondiale, con Kenjiro Tsuda che farà da voce per Lucius. L'annuncio è stato accompagnato da una locandina, disponibile nel tweet in basso dell'account ufficiale di Netflix Japan Anime. In origine, l'anime era programmato per il 2021, tuttavia a causa di alcuni ritardi è stato rinviato all'anno successivo. Quella con Mari Yamazaki è soltanto una delle collaborazioni di spicco di Netflix, che vuole continuare a produrre anime e a spingere l'acceleratore sulla promozione di questi prodotti.