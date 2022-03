Thermae Romae, la sigla è cantata dall'italiano di Pietro: Fabrizio Mazzotta al doppiaggio

Nella prossima serie anime in arrivo su Netflix troveremo anche un pezzetto d’Italia. In Thermae Romae, la penisola italica non farà solo da sfondo. La sigla d’apertura, è infatti cantata dal nostrano Paolo Andrea di Pietro. Alla direzione del doppiaggio italiano, invece, troveremo Fabrizio Mazzotta.

A distanza di qualche settimana dall’official trailer di Thermae Romae, Netflix pubblica un nuovo teaser della sua prossima serie anime. Questo filmato promozionale permette ai fan di scoprire la sigla d’apertura che ci accompagnerà nel corso degli episodi.

L’opening del nuovo adattamento anime del manga di Mari Yamazaki, che si intitola Toreador Song ~An Aria for Bath House Manners~ ed è tratta dall’aria classica di Georgez Bizet, è cantata dal lirico italiano Paolo Andrea di Pietro. Il musicista, ha anche scritto i testi del brano, accompagnato dal compositore Ryo Kawasaki che ne ha supervisionato e arrangiato l’aria. Questo, è un grande riconoscimento per la musica italiana.

Thermae Romae debutterà su Netflix il 28 marzo, anche doppiato in italiano. Ad aver diretto il doppiaggio italiano è stato Fabrizio Mazzotta, che ha preparato i fan a fare un tuffo nel passato. La serie seguirà la storia di Lucius, un architetto dell’Antica Roma che per qualche misteriosa ragione si ritroverà proiettato nel Giappone odierno.