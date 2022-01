Thor 750, la cover del numero celebrativo anticipa la morte di un personaggio

Thor #24, in uscita ad Aprile, sarà un numero particolare nella storia del Tonante: nella numerazione Legacy, che tiene conto di tutte le precedenti serie di Thor, questa uscita corrisponde infatti al numero #750. Per celebrare l'evento, Marvel ha previsto il ritorno di alcuni autori storici di Thor, nonché la morte di uno dei personaggi.

Thor #750 vedrà i protagonisti affrontare le conseguenze della saga "God of Hammers" attualmente in corso. In questo numero celebrativo, gli attuali autori della testata Donny Cates e Nic Klein saranno affiancati da altri team creativi che si occuperanno della realizzazione di altre storie.



Ad occuparsi di queste storie non saranno però autori qualsiasi, ma fumettisti selezionati che ci hanno regalato, negli anni, storie di Thor memorabili. Gli autori scelti per Thor #750 sono: J. Michael Straczynski e Oliver Coipel, Dan Jurgens, Walter Simonson, Al Ewing e Lee Garbett, Tom DeFalco e Ron Frenz, Jason Aaron e Das Pastoras.



Inoltre, a giudicare dalla cover di Thor #750 pubblicata da Marvel, sembra che uno dei personaggi della serie sia pronto ad affrontare la sua dipartita: vediamo infatti Thor, Odino, Volstagg, Sif e Jane Foster riuniti attorno a una pira funeraria, mentre l'identità del defunto è avvolta nel mistero.



L'uscita di Thor #24, o Thor #750, è prevista negli Stati Uniti per Aprile 2022. Per lo stesso mese, è previsto un crossover che vedrà Thor scontrarsi con Hulk. Ricordiamo inoltre che il 2022 segnerà il ritorno di Thor al cinema: a proposito è recentemente emerso un leak che mostra l'armatura di Thor in Love and Thunder.