Thor 750, i più importanti autori del Dio del Tuono tornano per il numero celebrativo

Jason Aaron, Walt Simonson e Dan Jurgens sono solo alcuni dei nomi che compongono la lista di fumettisti che torneranno ad occuparsi del Dio del Tuono in occasione della pubblicazione di Thor #24, il numero che celebrerà il traguardo delle 750 uscite della serie dedicata al Tonante.

Infatti secondo la numerazione Legacy, che tiene conto di tutte le precedenti serie che hanno visto come protagonista il Figlio di Odino, Thor #24 corrisponderà a Thor #750, e si tratterà di un numero over-size di 74 pagine.



Thor #750 raccoglierà numerose storie realizzate dai più grandi autori del Dio del Tuono, chiamati a raccolta da Marvel in occasione delle celebrazioni. Questo numero speciale arriva anche in occasione dei sessant'anni di Thor, ed appare evidente che la Casa delle Idee abbia voluto fare le cose in grande.



L'impressionante lista di autori selezionati da Marvel è composta da Donny Cates, J.M. Straczynski, Walter Simonson, Dan Jurgens, Al Ewing, Jason Aaron, Nic Klein, Olivier Coipel, Lee Garbett e Das Pastoras.



Assieme all'annuncio del numero, in uscita negli Stati Uniti il prossimo 27 Aprile, la Casa delle Idee ha diffuso anche numerose tavole realizzate dagli autori coinvolti sotto forma di immagini promozionali, che condividiamo nella gallery in calce assieme alla cover principale realizzata da Nic Klein, e alla Variant ad opera di Stephanie Hans.



Quest'anno, inoltre, Thor tornerà al cinema con il film Love and Thunder, e come nella pellicola anche nei fumetti Jane Foster riprenderà i panni di Thor.