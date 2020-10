Thor: l'alter ego Donald Blake farà il suo ritorno

Punito da Odino per il suo carattere arrogante e quasi guerrafondaio, Thor venne privato dei suoi ricordi ed esiliato sulla Terra nel corpo del giovane Donald Blake. Nell'attesissimo Thor #9, il gracile umano farà il suo improvviso ritorno.

Scritto da Donny Cates e illustrato da Nic Klein, Thor #9 darà vita a una nuova e oscura avventura. Stando a quanto anticipato da un trailer pubblicato da Marvel Comics, in queste pagine farà il suo ritorno Donald Blakes, alter ego del Dio del Tuono. Inoltre, è possibile notare un mondo sull'orlo della distruzione; dietro questo devastazione, apparentemente sembra esserci proprio Thor.

Al momento, non è ancora chiaro se Thor sia stato posseduto da Donald Blake, o se il ritorno di questa figura coincide solamente con una serie di parallelismi con le vecchie serie. Quel che è certo è che la Terra è in serio pericolo e che Thor e Blake sono al centro di tutto questo.

"C'era una volta un uomo mortale che portava dentro di sé lo spirito di un Dio", recita la sinossi di Thor #9 pubblicata da Marvel. "Con uno schiocco del suo bastone sul terreno, il potente Thor sarebbe apparso. Ma sono passati anni da quando il Re di Asgard è diventato umano. Dov'è stato il buon dottore per tutto questo tempo - e cosa significa la sua ricomparsa per il Dio del Tuono? Entrate nel mondo contorto di Donald Black in Thor #9!".



Donny Cates ha rivelato che questa storia, intitolata Prey, è la più divertente da lui creata da quando ha iniziato a lavorare per la Marvel. "Prey è la cosa più divertente che io abbia mai scritto per la Marvel. I fan di Thor perderanno la testa e non vedo l'ora di scatenare questa bestia su di loro. Nic Klein è tornato ed è al top. Ve lo prometto, non lo vedrete arrivare. Ammirate... il ritorno di Donald Blake!".