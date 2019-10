Thor: annunciato il nuovo team che si occuperà delle prossime storie dell'Asgardiano

Dopo aver visto la nuova Asgard in Thor, i fan della famosa divinità sono ansiosi di scoprire quali saranno le prossime novità per il figlio di Odino. Ecco il recente annuncio della Marvel in cui svela quale sarà il prossimo autore a prendere le redini delle avventure dell'Avenger interpretato da Chris Hemsworth.

Negli ultimi anni Jason Aaron è stato uno degli autori che ha saputo dare più linfa vitale al personaggio, rendendolo una icona del nuovo corso dei fumetti editi dall'azienda statunitense. Nei sette anni in cui ha lavorato alle serie dedicate a Thor, Jason Aaron è riuscito a reinventare la divinità, mettendo in luce soprattutto il suo alto senso di giustizia, che lo ha portato spesso a scontrarsi con i suoi colleghi supereroi. Come sapete la nuova collana King Thor chiuderà definitivamente il suo arco narrativo, passando le redini all'autore, che ha già lavorato sui personaggi di Venom e Thanos: stiamo parlando di Donny Cates, insieme all'artista Nic Klein.

Durante il New York Comic-Con è stato annunciato questo cambio della guardia, in più è stato rivelata qualche informazione in più sulla nuova serie: "Il principe è ora un re. Tutta Asgard è al servizio di Thor, Dio del Fulmine, e dopo diversi mesi di guerra i 10 Reami sono di nuovo in pace. Ma i cieli sopra il Reame Eterno difficilmente rimangono tranquilli, l'Oscuro Inverno sta arrivando, e il Dio del Tuono scoprirà di essere impotente nei suoi confronti".

Non sappiamo ancora quando verrà pubblicato il primo numero, nel frattempo ecco l'ultima sfida che Thor dovrà superare, affrontando inoltre un suo vecchio nemico.