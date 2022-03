Thor, ecco la nuova arma del Dio del Tuono per affrontare Mjolnir

Con l'arrivo di Thor #23, si concluderà la storyline "God of Hammers" che ha visto Thor affrontare la personificazione del suo martello Mjolnir, fusa ad uno dei suoi villain più pericolosi, Mangog. Nella preview del numero pubblicata da Marvel, scopriamo quale sarà l'arma scelta da Thor per combattere il suo vecchio compagno.

Lo scorso numero della run realizzata da Donny Cates e Nic Klein ha visto uno dei protagonisti del mondo di Thor morire sotto i colpi del Dio dei Martelli: si tratta di Odino che, prima di cadere, ha passato il suo potere a Thor, garantendogli un power-up.



Assieme alla Odin Force, il Padre degli Dei ha affidato a suo figlio anche la Odinsword, che Thor brandisce nella cover del numero e nelle prime pagine della preview (disponibile in calce). Non sarà però questa l'arma che il Dio del Tuono utilizzerà per affrontare il God of Hammers: vediamo infatti la lama della Odinsword andare in frantumi al primo utilizzo.



Per questo motivo, Thor chiederà in prestito a Lady Sif Hofund, la Spada del Bifrost solitamente in possesso di Heimdall. Nell'ultima pagina della preview vediamo quindi Thor evocare il Bifrost grazie alla Hofund, utilizzandolo come arma nello scontro con il suo ex-martello.



Thor #23, contenente il finale della storyline Gods of Hammers, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 Marzo 2022. In seguito, Thor sarà protagonista di un one shot che celebrerà i 60 anni del Dio del Tuono.