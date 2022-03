Thor, arriva un one-shot per celebrare i sessant'anni del Dio del Tuono

Il 2022 è un anno di grandi festeggiamenti in casa Marvel: oltre a Spider-Man e Ant-Man, anche Thor festeggia il suo sessantesimo anniversario. Per celebrare il traguardo, Marvel propone Thor: Lightning and Lament, one-shot che racconterà un'avventura completa del figlio di Odino e che rappresenterà un entry point ideale per i nuovi lettori.

Nell'Agosto del 1962, sulle pagine di Journey into Mystery #83, Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby ci regalavano la prima apparizione di Thor. Quest'anno, mentre Ant Man festeggia il suo sessantesimo anniversario con l'arrivo di una nuova incarnazione, Thor godrà quindi di un nuovo one-shot scritto da Ralph Macchio e illustrato da Todd Nauck.



"Il Potente Thor ha abbandonato Asgard nel momento del bisogno, lasciando il Reame Eterno nelle mani del suo fratellastro Loki, in assenza del legittimo regnante, Odino", recita la sinossi condivisa da Marvel. "Con Asgard presa d'assalto da legioni di troll, e Lady Sif che lotta tra la vita e la morte a causa di una ferita forse fatale ricevuta in battaglia, c'è qualcuno che potrà salvare la Città Dorata dalla distruzione?".



Thor: Lightning and Lament sarà un'avventura completa, che andrà a scavare nelle dinamiche familiari di Thor, Loki e Odino, e rappresenterà un punto d'inizio ideale per cominciare a leggere le storie del Tonante.



Il one-shot verrà pubblicato negli Stati Uniti il 29 Giugno 2022. In calce condividiamo la cover di Thor: Lightning and Lament, realizzata da Ron Lim. Quest'anno anche Spider Man festeggia 60 anni con una serie di variant cover a tema.