Thor, in arrivo il team-up con Venom realizzato da Donny Cates

Mentre Thor si appresta a raggiungere il traguardo dei 750 numeri con la pubblicazione di Thor #24, Marvel Comics annuncia i piani per un team-up tra Thor e Venom. Il Re di Asgard e il King in Black uniranno le forze in una storia in due parti realizzata dallo sceneggiatore Donny Cates che sarà pubblicata il prossimo Luglio in Thor #27.

Donny Cates è l'attuale sceneggiatore delle avventure del Dio del Tuono, ma è anche l'autore che negli scorsi anni ha ridefinito la mitologia del nero simbionte donandogli una connotazione decisamente più cosmica. Ad accompagnare Cates nella realizzazione di questa storia ci sarà l'artista Salvador Larroca, in sostituzione dell'artista principale della testata, Nic Klein, che realizzerà la cover del numero e che tornerà nel suo ruolo dal numero #29.



"Siamo molto emozionati di poter contare sul leggendario Salvador Larroca come artista per questa storia!", annuncia l'editor Wil Moss. "Donny pensava di aver chiuso con Venom, ma l'incredibile lavoro di world building che Ram V, Al Ewing e Bryan Hitch hanno fatto nella loro serie di Venom ha dato a Donny un'idea per una storia che farà collidere il mondo di Thor con quello di Venom in una maniera nuova ed eccitante".



La pubblicazione di Thor #27 (di cui condividiamo la cover in calce) è fissata per il 27 Luglio 2022. Il team-up tra Thor e Venom si concluderà poi il mese successivo su Thor #28. Venom non sarà in ogni caso l'unico personaggio Marvel a incrociare la strada del Dio del Tuono: è infatti in arrivo un crossover tra Thor e Hulk.